Автомобилисты встретили БТР на проспекте Культуры

На севере Петербурга утром 26 ноября заметили бронетранспортер. БТР ехал по проспекту Культуры и, по утверждению автомобилистов, вел себя очень вежливо.
«Очень даже вежливо по среднему ряду Культуры пронесся БТР», — рассказал один из очевидцев в соцсетях.
Петербуржцы предположили, что бронетранспортер едет на охрану в порт или имеет отношение к приезду в город Владимира Путина. Президент РФ посетит Петербург для открытия памятника Даниилу Гранину 27 ноября.
Ни одна из теорий, впрочем, не оказалась правдивой. Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Западного военного округа, БТР следовал к ледовому дворцу «Хоккейный» на Ждановской набережной. Там в рамках чемпионата ВС РФ по хоккею среди офицеров пройдет показ военной техники.
«По завершению техника вернется в пункты постоянной дислокации», — уточнили в пресс-службе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащие мотострелкового соединения ЗВО провели тренировку в Ленобласти. По легенде они противостояли диверсионно-разведывательным группам.