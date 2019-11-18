Военнослужащие ЗВО уничтожили условных диверсантов в Ленобласти

Военнослужащие показали себя во время тренировок. Фото: pixabay

Военнослужащие показали себя во время тренировок. Фото: pixabay

В Ленинградской области военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа провели тренировку, в рамках которой противостояли диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Как сообщают в пресс-службе ЗВО, согласно легенде, патруль заметил признаки несанкционированной активности неподалеку от охраняемой территории. Военнослужащие идентифицировали вооруженную группу неизвестных лиц как ДРГ условного противника. После установления его боевого состава, бойцы ЗВО решили провести штурмовую операцию.

Военнослужащие вывели из строя средства связи «противника» и нанесли огневой удар по месту дислокации ДРГ.

В тренировке приняли участие порядка 500 военнослужащих с использованием 30 единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные саперы ЗВО взорвали 150 опасных зданий. Военнослужащие инженерных подразделений Западного военного округа снесли более 150 построек, списанных с баланса.