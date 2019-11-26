Спрос на жилье в новостройках в Петербурге вырос на 16%

Спрос на жилье в новостройках в Петербурге вырос на 16%
В Петербурге вырос спрос на квартиры в новостройках. Фото: pixabay

За минувшие месяцы 2019 года в Петербурге было заключено почти 83 тысячи договоров участия в долевом строительстве, что на 16% превышает количестве заключенных договоров за аналогичный период в прошлом году.

По данным управления Россреестра по Петербургу, за десять месяцев прошлого года в Петербурге было подписано более 71 тысяч ДДУ. При этом общее число ДДУ в прошлом году росло равномерно. А в 2019 году зафиксирован резкий скачок к июлю и спад к августу, после чего продажи шли равномерно. Эксперты считают, что причина этого — реформа в отрасли.

В Ленинградской области, в свою очередь, продажи квартир в новостройках упали на 6% за прошедшие месяцы 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за третий квартал 2019 года зарегистрировано 20 тысяч договоров долевого участия в строительстве.

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