Человеческие нейроны внедрили в мозг мышей

Ученые из Бельгии провели эксперимент по пересадке незрелых нейронов человека мышам. Исследователей интересовало: как нейроны будут развиваться в организме мышей, что определяет время созревание нейронов.

Оказалось, что человеческие нейроны в мышином мозге развивались с обычной человеческой скоростью. Через несколько месяцев уже зрелые клетки встраивались в мышиные нейронные цепи и реагировали на раздражители.

Исследователи считают, что данные эксперименты помогут понять что происходит с человеческими нейронами в ходе индивидуального развития.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исследователи проанализировали музыку разных культур. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что в музыке и языке прослеживается единая универсальная структура. Об этом сообщается в журнале Science.