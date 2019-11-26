Прививку от гриппа сделали более 2,3 млн петербуржцев

Прививку от гриппа сделали более 2,3 млн петербуржцев
Вакцинация в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

2,3 миллиона жителей Петербурга (43,7% горожан) сделали прививки от гриппа в ходе прививочной кампании, сообщили в городско управлении Роспотребнадзора.

Более 1,9 млн человек получили вакцины от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок, а остальным 370 тыс. петербуржцев поставили прививки за счет дополнительного финансирования.

На сегодняшний день в Петербурге не наблюдается эпидемии гриппа или острых респираторных вирусных инфекций. Большинство заболевших на данный момент заразились вирусами парагриппа, аденовирусом, риновирусом и другими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заставил министров отчитываться о сделанных прививках. В ходе заседания правительства Российской Федерации глава государства Владимир Путин настоятельно порекомендовал присутствующим прививаться от гриппа.

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