На Коломяжском «Солярис» вообразил себя «французским такси»

На Коломяжском «Солярис» вообразил себя «французским такси»
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 26 ноября Петербурге на Коломяжском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля марки Hyundai Solaris.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло напротив станции метро «Пионерская».

«На Коломяжском проспекте, напротив метро Пионерская в сторону Чёрной речки, видимо Солярис хотел почувствовать себя французским такси. Особо не мешают, служб нет», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участие двух легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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