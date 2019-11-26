В Мали столкнулись два вертолета, погибли 13 военных из Франции

Франция ввела свои войска в Мали в 2013 году для борьбы с исламистами. Фото: pixabay

Франция ввела свои войска в Мали в 2013 году для борьбы с исламистами. Фото: pixabay

В Республике Мали (Западная Африка) произошло столкновение двух вертолетов. Жертвами происшествия стали 13 французских военных.

Как сообщает Associated Press, французский президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью солдат во время боевой операции и отметил мужество военных, которые противостоят исламской угрозе в регионе Сахель.

Глава французского Минобороны Флоренс Парли заявила, что компетентные органы уже начали расследование, целью которого является установление точных обстоятельств инцидента.

Добавим, что Франция ввела свои войска на территорию Мали в 2013 году для борьбы с исламистами. Сейчас в Западной и Центральной Африке находятся 4,5 тыс. французских военных в рамках военной операции. За последние годы там погибло порядка 30 военнослужащих.

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