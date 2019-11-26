Тихонова поддержала снижение муниципального фильтра в Петербурге до 6%

Муниципальный фильтр в Петербурге предлагают снизить с 10% до 6%. Законопроект разработала городская ассоциация независимых муниципальных депутатов.

Поддержать инициативу готова фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании. Об этом корреспонденту gazeta.spb.ru рассказала депутат Надежда Тихонова.

«Наша фракция обеими руками за снижение фильтра, потому что сейчас у нас в Петербурге максимально возможная по федеральному закону планка. Более того, мы считает, что фильтр должен быть отменен для возможности конкурентно проводить выборы», — отметила Тихонова.

Как сообщила глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, законопроект предстоит утвердить на уровне муниципалитета. После он будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание.

Наличие муниципального фильтра предусмотрено федеральным законодательством. Однако на региональном уровне планка может устанавливаться самостоятельно.

«В Петербурге верхняя планка — 10%. Это просто неприлично по отношению к жителям и к потенциальным кандидатам. Мы будет давить на совесть депутатов из «Единой России», — отметила Вавилина в разговоре с gazeta.spb.ru.

Напомним, в 2018 году депутаты Петербурга выступили за отмену муниципального фильтра.