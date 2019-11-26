«Лахта Центр» соединят съездами с Приморским шоссе и улице Савушкина за 3,6 миллиардов

В Петербурге работы по строительству эстакадных съездов с «Лахта Центра» к Приморскому шоссе планируют начать в предстоящем году.

Специалисты уже разработали проект одного из этапов подключения делового квартала данного объекта к улично-дорожной сети. Он будет подключен с помощью эстакадных съездов. Северный съезд, протяженность которого составила 980 метров, соединит «Лахта Центр» с Приморским шоссе. Южный съезд, протяженностью 440 метров, соединит последний с Приморским проспектом и улицей Савушкина.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, южный и северный съезды будут двухполосными. Сметная стоимость стройработ составляет 3,66 млрд рублей. Соответствующий проект обошелся в 36,12 млн рублей. Главгосэкспертиза выдала на него положительное заключение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о зале-трансформере, который появится в «Лахта-центре».