В Ленобласти обнаружили иномарку с мертвыми парнем и девушкой

Полицейские обнаружили, что трупы уже посинели. Фото: pixabay

Полицейские обнаружили, что трупы уже посинели. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти в отдел полиции сообщили об обнаружении трупов в иномарке.

Обо всем стало известно сегодня, 26 ноября. Тела молодого парня и девушки нашли в салоне автомобиля марки Chery в деревне Сяськелево. Прибывшие к месту происшествия полицейские увидели, что трупы уже посинели.

Как сообщает Piter.tv, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В момент смерти иномарка была заведена, но в конце концов бензин в ней закончился.

Накануне местные жители видели машину неподалеку от деревни. Стоящий рядом с ней мужчина пытался остановить другие транспортные средства, у самого Cherry был открыт капот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении останков солдат. На них случайно наткнулись строители.