Шнуров обеспокоен, что Россия станет «страной блогеров»

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своих опасениях по поводу будущего России. Ему не хочется, чтобы молодое поколение превратило ее в «страну блогеров».

По словам музыканта, сегодня у общества нет запроса на образованных людей, однако все хотят видеть «танцующих, веселых». В программе «Диалог» на канале «Россия 24» в ходе беседы с министром просвещения Ольгой Васильевой он отметил, что обеспокоен тем, как сегодня готовят высшие учебные заведения.

Музыкант надеется, что страна не будет состоять из одних блогеров. Он также подчеркнул, что в настоящее время его серьезно интересует тема образования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о значении мата. Его важность и необходимость прокомментировал Сергей Шнуров.