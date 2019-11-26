В Петербурге водят экскурсии к дому Соколова

Первая из них уже состоялась. Присутствующие возложили цветы в память о погибшей Ещенко.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщает 78.ru. В Санкт-Петербурге проходят экскурсии «Кровавый Петербург», в рамках которых людей водят в места, связанные с Сергеем Есениным, Григорием Распутиным и Георгием Ивановым. Еще одной остановкой станет дом Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней возлюбленной. Организаторы считают, что их экскурсия привлечет внимание к важной проблеме домашнего насилия.

Напоминаем, что экс-преподавателя СПбГУ подозревают в том, что он выстрелил сожительнице в голову, а затем расчленил ее и пытался утопить останки в Мойке. В процессе он упал в реку и, когда его спасли, в рюкзаке обнаружили отрубленные руки. Мужчина признает свою вину и находится сейчас в «Крестах».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доцента Соколова могут перевести в изолятор «Матросская тишина».