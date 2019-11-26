Пожилая жена Гогена Солнцева тяжело болеет

Пока что шоумен не готов комментировать слухи, так как находится не в России.

Об этом сало известно 26 ноября. О том, что супруге Гогена Солнцева поставили такой же диагноз, как у Анастасии Заворотнюк, писали Telegram-каналы. Настало время высказаться шоумену, который заявил, что находится во Вьетнаме и не в курсе, что происходит дома с его пожилой женой. Гоген отметил, что как только вернется в Москву – сразу все выяснит, а пока комментировать информацию не может.

«Я честно говоря, еще не совсем в материале, что и откуда просочилось. Звонить уже стали, а отследить цепочку и найти конец веревочки, откуда это все, я пока еще не могу»,

— заявил Солнцев в комментарии Nation News.

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