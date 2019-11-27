Эксперты предсказали Великобритании поражение в войне с Россией

Эксперты предсказали Великобритании поражение в войне с Россией
Британский флаг. Фото: pixabay

Сухопутные силы Британии ждет поражение в вооруженном конфликте с Россией, если он произойдет, заявили в Королевском Объединенном институте оборонных исследований.

Как сообщает BBС, ссылаясь на доклад института, огневая мощь российской армии в несколько раз превосходит силы Великобритании и Североатлантического альянса, у которых отмечается нехватка артиллерии, боеприпасов, а также транспорта.

Также в докладе говорится, что британская артиллерия нуждается в омоложении и модернизации.

Доклад был раскритикован в Минобороны Британии, где отметили, что Лондон находится в тесном союзе с НАТО. Кроме того, в ведомстве заявили, что английские вооруженные силы, будучи спонсором НАТО, хорошо оснащены для того, чтобы дать отпор противнику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минобороны России прокомментировали угрозы Турции о начале новой операции в Сирии.

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