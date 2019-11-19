В Минобороны России прокомментировали угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

В Минобороны России прокомментировали угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Турция настроена решительно. Фото: Pixabay

В Минобороны заявили, что возможное возобновление Турцией военной операции в Сирии может привести к обострению ситуации.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить военную операцию «Источник мира», если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков эти слова вызвали недоумение вызвали недоумение у российской стороны.

По его словам, такое заявление способно лишь обострить ситуации на севере Сирийской Арабской Республики и помешать ее урегулированию.

В октябре Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей.

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