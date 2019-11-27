Петербургские медики спасают лицеистку после клинической смерти

В Петербурге ученицу десятого класса одного из городских лицеев госпитализировали в государственный педиатрический университет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилая жительница Петербурга вызвала медиков для своей 15-летней внучки в квартиру по Богатырскому проспекту. Скорая помощь госпитализировала девушку в состоянии клинической смерти. Ее состояние оценивается как критическое.

Известно, что школьница живет в квартире со своей бабушкой, а ее родители находятся в Калининградской области, где проходят военную службу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти девушка спряталась на крыше от отчима с ружьем. Стрелка задержали на месте происшествия. В ходе осмотра дома был обнаружен предмет, схожий с карабином, и магазин к нему, снаряженный патронами.