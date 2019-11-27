Новые фонари появятся в Пулковском парке

Новые фонари появятся в Пулковском парке
Пулковский парк. Фото: Google.Maps

В Пулковском парке на юге Петербурга начали работы по освещению территории. Там будет установлено современное энергосберегающее оборудование.

Как сообщают в СПб ГКУ «Управление заказчика», на данный момент рабочие устанавливают фундаменты под опоры фонарей. Сейчас там установлено 409 закладных деталей. Всего в парке появится 486 столбов для современных светодиодных светильников.

В ведомстве отметили, что новое освещение обеспечит безопасность и комфорт для местных жителей во время прогулок по Пулковскому парку.

Заказчиком работ выступило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте обновят фонари.

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