Новые фонари появятся в Пулковском парке

В Пулковском парке на юге Петербурга начали работы по освещению территории. Там будет установлено современное энергосберегающее оборудование.
Как сообщают в СПб ГКУ «Управление заказчика», на данный момент рабочие устанавливают фундаменты под опоры фонарей. Сейчас там установлено 409 закладных деталей. Всего в парке появится 486 столбов для современных светодиодных светильников.
В ведомстве отметили, что новое освещение обеспечит безопасность и комфорт для местных жителей во время прогулок по Пулковскому парку.
Заказчиком работ выступило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика»
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте обновят фонари.