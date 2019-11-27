В Ленобласти отремонтировали участок трассы «Сортавала»

В Ленобласти отремонтировали участок трассы &#171;Сортавала&#187;
В Ленобласти открыли реконструированный участок трассы А-121. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Ленинградской области открыли реконструированный участок федеральной трассы А-121 «Сортавала». Теперь от Приозерска до Карелии можно доехать за полчаса, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, трасса стала комфортной по всей протяженности после того, как дорожники ликвидировали грунтовый разрыв длиной в пять километров на границе с Карелией.

Дорожники построили 10 километров новой дороги, два моста, путепровод на ж/д путями и 14 километров линий освещения. Кроме того, была построена обзорная площадка, где автомобилисты могут передохнуть и полюбоваться пейзажами Карельского перешейка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на ремонт дорог потратят 11 млрд рублей.

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