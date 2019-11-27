Названа точная стоимость проезда по трассе М-11

Стоимость проезда от Москвы до Петербурга по М-11 для легковых автомобилей в будни составляет 1,82 тыс. руб., с транспондером — 1,331 тыс. руб.; в выходные — 2,02 тыс. руб. и 1,494 тыс. руб. соответственно.

Для грузовиков проезд стоит 2,71 тыс. руб., для автобусов — 3,98 тыс. руб.; с транспондером — 2,106 тыс. руб. и 3,188 тыс. руб. соответственно, сообщает «Интерфакс».

Напомним, сегодня, 27 ноября состоялось открытие скоростной платной трассы М-11. В церемонии открытия трассы принял участие Владимир Путин.

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов. Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 152, 8 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас. Строительство трассы началось в 2010 году и сопровождалось протестами защитников Химкинского леса. Сроки открытия трассы неоднократно переносились.

Новая трасса получила название «Нева».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».