В Петербурге выберут финалистку конкурса «Миссис футбольная мама»

Сегодня, 29 ноября, В Петербурге пройдет финал конкурса «Миссис футбольная мама 2019».

Лучшую футбольную маму будут выбирать в заведении «Большой ресторан Цинь» в Василеостровском районе. Старт мероприятия — в 19:00.

Решить, кому достанется звание «Миссис футбольная мама» в этом году, предстоит жюри, председателем которого станет обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Владислав Радимов. В состав жюри также войдут известные спортсмены.

Такой конкурс проводится в Северной столице уже третий год подряд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Уткин раскритиковал футболку Дзюбы с его собственным портретом. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением.