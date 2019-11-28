Уткин раскритиковал футболку Дзюбы с его собственным портретом

Футбольный комментатор Василий Уткин высмеял нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, который после матча с «Лионом» вышел на интервью в футболке с собственным изображением.

«Вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же? Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин? Вроде нет. Какое милое упоение собой», — написал Василий Уткин в своем Telegram-канале.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением. О «секретной» одежде стало известно после того, как порвалась первая футболка. Комментатор Тимур Журавель в своем Twitter опубликовал снимок футболки, которая была под игровой майкой Дзюбы. На ней футболист изображен со своим фирменным жестом.

Напомним, 27 ноября, на «Газпром Арене в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Счет открыл Артем Дзюба, он забил гол на 42-минуте. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».