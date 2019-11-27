Адвокат рассказал, чем занимается за решеткой Соколов

Адвокат рассказал, чем занимается за решеткой Соколов
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Защитник уверяет, что подозреваемый в убийстве находится в подавленном состоянии и пытается, как может, отвлечь себя от плохих мыслей.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем рассказал адвокат Олега Соколова Александр Почуев, передает НСН. Он отметил, что подзащитному приходится несладко. Он старается отвлечься и посвящает свободное время работе. Сейчас он составляет план научного исследования, которым займется чуть позже.

Состояние Олега Соколова оценивают как «удовлетворительное». Он находится в подавленном состоянии и уверяет, что раскаивается. Также обвиняемый продолжает активно помогать расследованию дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сети опубликовали приговор по делу, которое адвокат Соколова назвал «уткой». Экс-преподаватель уже был приговорен к условному сроку за управление фрегатом без судоводительских прав на управление судном подобного класса.

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