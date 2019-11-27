Соколов признал, что имеет условную судимость

Доцент, обвиняемый в убийстве, уже становился фигурантом уголовного дела.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем сообщает ТАСС. Олег Соколов, который находится сейчас в СИЗО, признал, что в 1981 году принимал участие в кораблекрушении. В результате погиб один человек, а сам доцент отделался двумя годами условного срока. До этого адвокат экс-преподавателя СПбГУ уверял, что информация об этом – ложная. Почуев попросил не связывать прошлый инцидент с тем, что случилось с Анастасией Ещенко.

Напоминаем, что Олега Соколова подозревают в убийстве 24-летней студентки. Он, по предварительным данным, выстрелил нее, когда девушка спала. Затем он расчленил тело и пытался утопить останки в Мойке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат рассказал, чем занимается за решеткой Соколов. Защитник уверяет, что подозреваемый в убийстве находится в подавленном состоянии и пытается, как может, отвлечь себя от плохих мыслей.