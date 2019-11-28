«Союзмультфильм» откроет сеть детских парков развлечений

В Москве появятся детские зоны с героями «Союзмультфильма». Фото: .youtube.com

В Москве появятся детские зоны с героями «Союзмультфильма». Фото: .youtube.com

Киностудия «Союзмультфильм» планирует создать сеть парков развлечений для детей. Музей, герои мультипликационных фильмов и кафе-пекарня могут появиться в московских торговых центрах.

Соответствующую информацию подтвердил коммерческий директор студии Владимир Чибисов. По его словам, в столице планируется открытие «полномасштабных детских парков развлечений» с героями «Союзмультфильма».

Как сообщает газета «Коммерсант», площадь каждого объекта составит около 2,5 тыс. «квадратов». Оператором может выступить Entens Group. По информации газеты, управляющий партнер Александр Бениаминов заявил, что парки планируется оснастить игровой зоной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перезапуске мультфильма «Ну, погоди!». О запуске нового цикла объявила «Союзмультфильм».