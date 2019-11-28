В Госдуму внесли законопроект о признании 31 декабря выходным

В Государственную Думу внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Согласно действующему Трудовому кодексу РФ 31 декабря не является нерабочим праздничным днем. В новом законопроекте перенос выходных дней будет осуществляться таким образом, чтобы 31 декабря был выходным днем, даже если этот день не оказался выходным согласно календарю.

Авторы инициативы отмечают, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится прежним.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что счетная палата изменит налогообложение дорогих автомобилей и предложит более справедливые коэффициенты. Представители Счетной палаты России направили правительству информационное сообщение, где предложили внести изменения в параметры, по которым рассчитывается транспортный налог на роскошные машины.