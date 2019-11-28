Орел получил условный за ДТП под наркотиками на Литейном

Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение по делу водителя Chevrolet Cruze Ильи Орла. Его признали виновным в наезде на пешехода. В момент аварии мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Орла приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно. Заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, он не сможет полтора года. Свою вину автомобилист признал и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Авария произошла 29 апреля 2019 года. Суд установил, что Орел в состоянии наркотического опьянения ехал по Литейному проспекту. При повороте на улицу Белинского в сторону улицы Моховой он остановился перед пешеходным переходом. А затем продолжил ехать со скоростью 5-7 км/ч. В этот момент дорогу переходил 18-летний пешеход. Водитель ему не уступил. В результате здоровью пешехода был нанесен тяжкий вред.

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