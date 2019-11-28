Житель Нижнего Новгорода пытался провести в Эстонию 1,8 тысяч блоков сигарет

Таможенники обнаружили незадекларированный груз в свертках с аммиаком.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Мужчину задержали на пункте пропуска Ивангорода – он ехал из Нижнего Новгорода в Эстонию. В машине у него нашли 24 свертка с блоками сигарет – их насчитали 1,8 тысяч. Уточняется, что товар был не задекларирован, так что в отношении мужчины возбудили административное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро из-за использования неверных курсов валют. Таможня Финляндии в течении трех лет взымала с граждан ошибочные суммы при растаможивании товаров. Это происходило в период с мая 2016 года по июнь текущего года.