В Ленобласти хотят расширить перечень мест, где запретят курить

Власти забоятся о пассивных курильщиках, которые страдают из-за людей с вредной привычкой.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказал депутат от СЛанцевского района Олег Зеваков. Он предложил расширить перечень мест, где запрещено курить. Так, люди не должны дымить на остановках общественного транспорта, а также неподалеку от них и других общественных мест. Инициатор поправок в законодательстве убежден, что сейчас некурящие граждане не до конца защищены от влияния курильщиков, так как места, где можно дымить, находятся очень близко к тем, где запрещено.

Наказывать нарушителей планируют рублей – от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство утвердило план по борьбе с курением. Главные задачи концепции: «постепенное снижение табакокурения» и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года.