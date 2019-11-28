В Ленобласти месяц закончится снегом и дождем

Температура поднимется вышел ноля, но ночью регион ждут морозы.

О погоде на конец месяца рассказали в региональном ГУ МЧС России. Уже сегодня, 28 ноября, в Ленинградской области день начался с небо, затянутым облаками, а также небольшим дождем и мокрым снегом. В обед, обещают синоптики, могут также выпасть осадки. В некоторых районах ожидается гололедица, так что автомобилистам стоит быть осторожнее. Воздух успеет прогреться в светлое время суток до трех градусов, но ночью температура упадет до минус четырех. При этом ветер, гуляющий по Ленинградской области, разгонится до 12 метров в секунду, а атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима. Климатическую зиму в России можно ожидать только в середине декабря. Зима в этом году должна быть теплой. Об этом рассказала научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.