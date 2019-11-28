Королева Великобритании может отречься от престола ради сына Чарльза

Королеве не нравятся джинсы, а также туфли на танкетке. Фото: Pixabay

Королеве не нравятся джинсы, а также туфли на танкетке. Фото: Pixabay

Глава британской монархии королева может отречься от престола. В течение 18 месяцев Елизавета II возможно передаст его своему сыну Чарльзу.

Наследник престола встретился со своим отцом, чтобы обсудить получение им контроля над делами Букингемского дворца. Как сообщает The Sun, ссылаясь на источники в окружении монарха, открыто говорить о возможном отказе от престола запрещено.

Собеседник издания отметил, что процесс передачи полномочий якобы уже стартовал. Королева все реже бывает на публичных мероприятиях, ее замещает 71-летний Чарльз.

По информации издания, отречение может произойти в апреле 2021 года, когда королеве исполнится 95 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что королева Елизавета II отпраздновала свой день рождения. Торжество совпало с Пасхой.