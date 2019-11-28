В Сети оказались данные 500 тысяч пользователей сайта по поиску работы

В свободном доступе оказались данные 500 тыс. пользователей сайта по поиску работы. Были размещены данные людей, пароли и логины от личного кабинета, а также сведения об их прошлых местах работы.
С помощью данных паролей и логинов можно было заполучить доступ к страницам пользователей jobinmoscow.ru.
Данная информация может быть использована злоумышленниками на рынке «поддельного трудоустройства».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 30 ноября вступают в силу новые распоряжение об ограничении движения. Дороги перекрывают для ремонтных и монтажных работ.