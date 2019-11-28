Движение транспорта на Грибоедова и Гороховой ограничат до апреля

В Петербурге с 30 ноября вступают в силу новые распоряжение об ограничении движения. Дороги перекрывают для ремонтных и монтажных работ.

Так, на трех улицах в центре Петербурга движение автомобилей ограничат до 26 апреля 2020 года, сообщает государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Причиной этого стало размещение пешеходной галереи. Проезд будет затруднен по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Мучного моста до Гороховой улицы, по Гороховой от нечетной стороны канала Грибоедова до Казанской улицы и по Казанской от Гороховой до переулка Сергея Тюленина. Работы проводит ООО «МАКОН-Реставрация».

До 7 утра 1 декабря для авто закрывается Курская улица в створе Днепропетровской улицы. На участке проведут ремонт дорожного покрытия. За работы отвечает Дирекция транспортного строительства.

АО «НИК» продлевает до 2 декабря работы по монтажу опор контактной сети. В связи с этим движение ограничивается по Серебристому бульвару от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулёва, включая перекрёсток.

До 29 октября ограничения введут на Загородном проспекте от Боронницкой улицы до Верейской улицы. Недоступной для проезда будет Технологическая площадь вдоль СПбГТИ. На участке прокладывают электрокабель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в Петербурге ограничат съемки фильма Sardar Udham.