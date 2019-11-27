Съемки фильма Sardar Udham перекроют улицы Петербурга

Движение транспорта в Петербурге ограничат для съемок художественного фильма Sardar Udham. Ряд улиц будет перекрыт.

Съемки проводит ИП «Дариев Тимур Олегович», сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 8:00 до 22:00 30 ноября движение автомобилей будет приостанавливаться на 15 минут в течение часа. Под ограничение попадают улица Котовского от дома 5/14 до улицы Чапаева, улица Чапаева от Котовского до Куйбышева, Большая Посадская улица от дома 24 до Котовского.

С 8:00 до 22:00 1 декабря для транспорта перекроют нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Казначейской улицы до Сенного моста, а также Столярный переулок от набережной Грибоедова до Казначейской улице и Кокушкин мост.

С 6:00 до 23:00 7 декабря закроют Курляндскую улицу от улицы Степана Разина до дома 45.

На Большой Посадской от дома 24 до Певческого переулка и на Малой Посадской от улицы Чапаева до Певческого 30 ноября с 8:00 до 22:00 вводится двустороннее движение.

На ряде улиц также будет действовать знак «Остановка запрещена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта на Арсенальной улице ограничат до 4 марта 2019 года.