В Петропавловской крепости наградили победителей «Золотого Трезини»

В Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей Второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».
Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), проходит с 2018 года. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
В 2019 году на конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.
Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля. Лауреатами конкурса стали 18 победителей в основных номинациях, а также 17 победителей в специальных номинациях. Результаты голосования проверил и утвердил аудитор, юридическая фирма Borenius.
На церемонии было объявлено, что III конкурс «Золотой Трезини», который пройдет в 2020 году, приобретет международный статус при поддержке МИД РФ. О дате начала приема заявок на III Международный конкурс «Золотой Трезини» будет объявлено в первом квартале 2020 года.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» В ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЯХ
- Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса ЖК Futurist (Санкт-Петербург), RBI
- Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса ЖК Stockholm (Санкт-Петербург), холдинг Setl Group
- Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса Эко-квартал «Русская Европа» (Калининград), архитектурное бюро ASADOV
- Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса Реновация здания фабрики под жилой комплекс компании «АМИЛКО» (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»
- Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции Реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская область), ГМЗ «Гатчина» и КГИОП
- Лучший проект апартаментов Гостиница на Лиговском проспекте (Санкт-Петербург), SLOI Architects
- Лучший реализованный проект апартаментов Многофункциональный комплекс Grani (Санкт-Петербург), «Институт территориального развития»
- Лучший проект общественного пространства Социокультурная площадка TEXTIL (Ярославль), Kremnev atelier
- Лучший реализованный проект общественного пространства Благоустройство набережной реки Исеть (Екатеринбург), архитектурное бюро Archinform
- Лучший проект частного дома Дом-студия в поселке Николина Гора (Московская область), архитектурная группа RCode
- Лучший построенный частный дом «Дом-мост скользящего света» (Финляндия), Ingmar Architects
- Лучший проект ландшафтного дизайна Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), архитектурное бюро ASADOV
- Лучший реализованный проект ландшафтного дизайна «В окружении елового леса» (Ленинградская область), Ксения Храмцова
- Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома Интерьеры усадебного дома в коттеджном поселке «Усадьба Аносино» (Московская область), Петр Завадовский
- Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства Пентхаус в «Парадном квартале» (Санкт-Петербург), Yudin & Novikov
- Лучший архитектурный проект музея Научный музей роботов (Сеул, Южная Корея), архитектурное бюро Melike Altinisik Architects (MAA)
- Лучший студенческий архитектурный проект Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета (Санкт-Петербург), Юлия Дрозд
- Лучший студенческий проект общественного пространства Восстановление усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады (Саратовская область), Мария Тришкова
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ
- За сохранение уникальных памятников дворцово-парковой архитектуры – объектов крепости Петерштадт
Государственный музей-заповедник «Петергоф»
- За выдающийся пример реставрации памятника деревянного зодчества – Храма Святого апостола Петра в Лахте
ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»
- За концепцию реновации памятника архитектуры
УК «СТАРТ Девелопмент»
- За безупречность и изысканность интерьерных решений в ЖК Familia
Строительный холдинг РСТИ
- За лучшую концепцию экодевелопмента в проекте ЖК BOTANICA
Группа «Эталон»
- За создание социально-культурного общественного пространства в ЖК «Новое Горелово»
СК «ЛЕНРУССТРОЙ»
- За яркое воплощение стилистики Антонио Гауди в современной архитектуре
Клубный дом BARCELONA
- За лучший российский архитектурный проект музея – концепцию расширения литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского
Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»
- За гармоничное соединение рекреационных и медицинских функций в проекте клиники
Клиника адаптационной медицины X-Clinic
- Застройщику лучшего ЖК комфорт-класса
СК «АвангардСтрой»
- За воплощение в жизнь лучшего проекта апартаментов
Объединение “Строительный трест”
- За прогрессивный дизайн функционального арт-объекта
MAX FABRIQUE design by Max Marka
- За художественное переосмысление традиций архитектуры XX века в проекте книжного магазина «Прометей»
Spirin architects
- За реализацию идеи «Жить с дизайном» в проекте бутик-отеля в центре Санкт-Петербурга
Галерея дизайна | bulthaup
- За интеграцию произведений искусства в образовательное пространство
Школа Masters
- За создание синергии произведений современного искусства и объектов дизайна в проекте Collectors’ Lounge
Anna Nova Gallery
- За владение искусством цвета
Компания Tikkurila
Всероссийский конкурс «Золотой Трезини» проводится с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Всемирного клуба петербуржцев.
Генеральный партнер конкурса — Государственный музей истории Санкт-Петербурга. GazetaSPb — информационный партнер конкурса.