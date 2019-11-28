В Петропавловской крепости наградили победителей «Золотого Трезини»

В Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей Второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».

Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), проходит с 2018 года. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В 2019 году на конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля. Лауреатами конкурса стали 18 победителей в основных номинациях, а также 17 победителей в специальных номинациях. Результаты голосования проверил и утвердил аудитор, юридическая фирма Borenius.

На церемонии было объявлено, что III конкурс «Золотой Трезини», который пройдет в 2020 году, приобретет международный статус при поддержке МИД РФ. О дате начала приема заявок на III Международный конкурс «Золотой Трезини» будет объявлено в первом квартале 2020 года.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» В ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЯХ

Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса ЖК Futurist (Санкт-Петербург), RBI

Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса ЖК Stockholm (Санкт-Петербург), холдинг Setl Group

Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса Эко-квартал «Русская Европа» (Калининград), архитектурное бюро ASADOV

Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса Реновация здания фабрики под жилой комплекс компании «АМИЛКО» (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»

Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции Реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская область), ГМЗ «Гатчина» и КГИОП

Лучший проект апартаментов Гостиница на Лиговском проспекте (Санкт-Петербург), SLOI Architects

Лучший реализованный проект апартаментов Многофункциональный комплекс Grani (Санкт-Петербург), «Институт территориального развития»

Лучший проект общественного пространства Социокультурная площадка TEXTIL (Ярославль), Kremnev atelier

Лучший реализованный проект общественного пространства Благоустройство набережной реки Исеть (Екатеринбург), архитектурное бюро Archinform

Лучший проект частного дома Дом-студия в поселке Николина Гора (Московская область), архитектурная группа RCode

Лучший построенный частный дом «Дом-мост скользящего света» (Финляндия), Ingmar Architects

Лучший проект ландшафтного дизайна Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), архитектурное бюро ASADOV

Лучший реализованный проект ландшафтного дизайна «В окружении елового леса» (Ленинградская область), Ксения Храмцова

Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома Интерьеры усадебного дома в коттеджном поселке «Усадьба Аносино» (Московская область), Петр Завадовский

Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства Пентхаус в «Парадном квартале» (Санкт-Петербург), Yudin & Novikov

Лучший архитектурный проект музея Научный музей роботов (Сеул, Южная Корея), архитектурное бюро Melike Altinisik Architects (MAA)

Лучший студенческий архитектурный проект Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета (Санкт-Петербург), Юлия Дрозд

Лучший студенческий проект общественного пространства Восстановление усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады (Саратовская область), Мария Тришкова

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

За сохранение уникальных памятников дворцово-парковой архитектуры – объектов крепости Петерштадт

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

За выдающийся пример реставрации памятника деревянного зодчества – Храма Святого апостола Петра в Лахте

ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

За концепцию реновации памятника архитектуры

УК «СТАРТ Девелопмент»

За безупречность и изысканность интерьерных решений в ЖК Familia

Строительный холдинг РСТИ

За лучшую концепцию экодевелопмента в проекте ЖК BOTANICA

Группа «Эталон»

За создание социально-культурного общественного пространства в ЖК «Новое Горелово»

СК «ЛЕНРУССТРОЙ»

За яркое воплощение стилистики Антонио Гауди в современной архитектуре

Клубный дом BARCELONA

За лучший российский архитектурный проект музея – концепцию расширения литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского

Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»

За гармоничное соединение рекреационных и медицинских функций в проекте клиники

Клиника адаптационной медицины X-Clinic

Застройщику лучшего ЖК комфорт-класса

СК «АвангардСтрой»

За воплощение в жизнь лучшего проекта апартаментов

Объединение “Строительный трест”

За прогрессивный дизайн функционального арт-объекта

MAX FABRIQUE design by Max Marka

За художественное переосмысление традиций архитектуры XX века в проекте книжного магазина «Прометей»

Spirin architects

За реализацию идеи «Жить с дизайном» в проекте бутик-отеля в центре Санкт-Петербурга

Галерея дизайна | bulthaup

За интеграцию произведений искусства в образовательное пространство

Школа Masters

За создание синергии произведений современного искусства и объектов дизайна в проекте Collectors’ Lounge

Anna Nova Gallery

За владение искусством цвета

Компания Tikkurila

Всероссийский конкурс «Золотой Трезини» проводится с 2018 года при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Всемирного клуба петербуржцев.

Генеральный партнер конкурса — Государственный музей истории Санкт-Петербурга. GazetaSPb — информационный партнер конкурса.