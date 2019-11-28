Фадеев раскрыл секрет известной песни его лейбла

Он признался, что популярная песня So long спета им, а не мифическим участником группы.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем Максим Фадеев рассказал во время концерта в «Крокус сити холле». Он заявил, что многие у него спрашивали – что за группа Malfa и кто исполнил песню So long? Теперь продюсер решил признаться, что это он исполнял композицию – и, чтобы развенчать все слухи, спел ее для поклонников.

Напоминаем, что песня занимала первые строчки российского и зарубежного чартов. Некоторые думали, что высоким голосом пела Ольга Серябкина.

«Теперь вы знаете, кто её поёт»,

— заявил продюсер в конце выступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фадеев едет в кругосветное путешествие без Серябкиной. Серябкиной и Фадееву приписывают роман. Об этом стало известно после соответствующего заявления бывшей подопечной продюсера Елены Темниковой в интервью Youtube-каналу «А поговорить?».