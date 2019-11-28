Коммунальщики в Петроградском районе приступили к сносу дворика Нельсона

Коммунальщики в Петроградском районе приступили к сносу дворика Нельсона
Граффити на стенах уничтожать не стали. Фото: https://vk.com/ldglbv

Не дожидаясь результатов голосования, проводимого среди жильцов, администрация Петроградского района Северной столицы приступила к демонтажу арт-объектов в дворике Нельсона.

Об действиях коммунальщиков в четверг, 28 ноября, рассказала пользовательница «Вконтакте» Людмила Сагайдачная на своей странице. Публикацию девушка сопроводила фотографиями уничтожения арт-объектов во дворе дома №8 по улице Полозова, получившего название «дворик Нельсона» в честь художника Нельсона Искандеряна.

Из двора вывезли главные экспонаты инсталляции — два старых раскрашенных автомобиля. На вопрос о незавершенном голосовании представитель администрации, находившийся в при демонтаже объектов, ответил, что не обладает никакой информацией о проведении такового.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о намерении властей города избавиться от популярной творческой достопримечательности.

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Коммунальщики в Петроградском районе приступили к сносу дворика Нельсона
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