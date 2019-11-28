Несколько судов Петербурга и Москвы эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Из зданий всех эвакуировали, на местах работают взрывотехники.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов. Сначала письмо о минировании здания получил Санкт-Петербургский суд. В нем говорилось, что Константин Малофеев украл 120 биткоинов. Автор послания уверял, что взорвет суд, если ему не вернут деньги. Также он уточнял, что не стоит вызывать взрывотехников. Сейчас специалисты находятся у здания, ничего не происходит.

После того, как эвакуировали Санкт-Петербургский суд, некие письма пришли в Тверской и Мещанские суды Москвы. Затем закрылись Московский, Фрунзенский и Красногвардейский суды Санкт-Петербурга.

Также якобы заминирован 1-й Западный окружной военный суд – там проходило слушание по делу о теракте в метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Санкт-Петербургский суд заминировали и требуют 120 млн рублей.