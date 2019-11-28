В Пикалево пьяный мужчина с кулаками набросился на полицейского

Он таким образом пытался отвоевать свою дочь, за которым пришли сотрудники правоохранительных органов.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Пикалево – второклассница пришла в школу с большим опозданием. Когда учительница спросила, в чем дело, девочка призналась, что папа не выпускал ее из дома. Чтобы разобраться в инциденте, педагог вместе с инспектором по делам несовершеннолетних отправилась домой к ребенку. Там они застали пьяного отца, который вел себя довольно агрессивно, а матери не было, так как она уехала в другой город по делам.

Полицейская решила, что с мужчиной девочку оставлять нельзя и решила на время отдать ее родственникам. Это предложение отцу не понравилось, он начал ругаться матом, а затем вход пошли кулаки.

Инспектор угодила в больницу, а дебошира отправили в отделении полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти укол стал причиной смерти ребенка.