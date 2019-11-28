Более 2 тысяч жителей Ленобласти остались без света

Во Всеволожском районе Ленинградской области в дома местных жителей вернули электричество.

Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на сетях ПАО «Ленэнерго».

В пресс-службе Ленинградской областной электросетевой компании сообщили, что без света находились около 2-х тысяч жителей Сертолово. В 14:30 подачу электроэнергии стали возобновлять. Об этом сообщили сотрудники ЛОЭСК «Мойке78».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге выдвинули на обсуждение идею о проведении ежегодного фестиваля военно-морских оркестров в день Военно-морского флота (ВМФ). Такое предложение озвучили в четверг, 28 ноября, на десятом съезде городов воинской славы, который состоялся в столице России 31 октября. Проект получил одобрение участников встречи.