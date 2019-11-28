В Петербурге предложили организовать парад военно-морских оркестров

В Петербурге предложили организовать парад военно-морских оркестров
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Северной столице выдвинули на обсуждение идею о проведении ежегодного фестиваля военно-морских оркестров в день Военно-морского флота (ВМФ).

Такое предложение озвучили в четверг, 28 ноября, на десятом съезде городов воинской славы, который состоялся в столице России 31 октября. Проект получил одобрение участников встречи, а также власти таких городов как Хабаровск, Архангельск, Мурманск и других.

Планируется, что фестиваль будет назван в честь дирижера и композитора Н. А. Римского-Корсакова. Приуроченное к Дню ВМФ мероприятие должно повысить уровень патриотизма среди населения. Авторы предложения о фестивале надеются, что идею рассмотрят в организационном комитете «Победа».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялся плац-парад духовых оркестров.

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