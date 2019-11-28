Экс-глава банка «Советский» отправится в колонию на три года

Мужчину признали виновным в растрате, он признал свою причастность к преступлению.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Выборгской районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего главы банка «Советский» Андрея Карпова. Его обвиняли в том, что выдавались кредиты, которые были заведомо невозвратными. В результате было похищено 1,7 миллиона рублей. Топ-менеджер и его сообщники распорядились средствами по своему – они переводили их на банковские счета подконтрольных организаций.

За это ему предстоит отсидеть в колонии общего режима три года. Карпов признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соколов признал, что имеет условную судимость.