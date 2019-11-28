Особенности организации трехуровневой грязезащиты в общественных помещениях

В период межсезонья значительно увеличивается риск загрязнения помещений офисов, супермаркетов, образовательных заведений, больниц, банков, гостиниц и других мест общественного пользования. Остатки влаги и слякоти проникают с улицы на подошвах посетителей. При их уборке возрастает не только износ напольных покрытий, но и финансовые расходы на приобретение моющих средств.

Установка трехуровневой грязезащитной конструкции – это оптимальный вариант для применения в общественных зданиях. Она предусматривает разделение входной территории помещения с использованием различных схем очистки сапожек или ботинок посетителей. Владельцы помещений в индивидуальном порядке выбирают материалы для элементов защитной конструкции, так как все они характеризуются свои положительными сторонами и недостатками.

Особенности разделения входной зоны на функциональные части

Традиционно входная группа общественного помещения разделяется на следующие зоны:

уличная, включающая крыльцо и пандусные конструкции;

придверное пространство;

внутренняя часть здания, состоящая их вестибюля и холла.

У человека, преодолевшего все три зоны, подошвы на обуви остаются максимально сухими и чистыми. Хороший результат получается только при правильном выборе защитных покрытий для каждого участка пути. Современные компании занимаются производство грязезащитных многофункциональных покрытий, которые способны удовлетворить запросы каждого владельца общественного здания. При выборе покрытия учитывается общая площадь помещения, материалы, которые используются для оборудования напольного покрытия, количество людей, которые ежедневно посещают заведение.

Материалы для обработки уличной зоны помещений

В первой входной зоне устанавливается цель – максимально очистить подошвы обуви от крупных элементов грязи или снега. Для этого идеально подходят ячеистые маты, выполненные из металла или резинового материала. Они имеют много эксплуатационных преимуществ:

антискользящий эффект;

высокий уровень износостойкости;

простота очистки;

сохранение эстетичности поверхности входных конструкций.

Ячеистые маты полностью исключают возможность травматизма при падении людей на мокрой поверхности. Их достаточно высокая стоимость полностью окупается в процессе длительной эксплуатации. Изделия очень удобные и практичные. Они сохраняют свою первичную форму даже при высоких механических воздействиях.

Особенности оборудования второй входной зоны

Основная задача второй входной зоны – обеспечить очистку обуви посетителей от мелких грязевых включений. Для этого больше всего подходят маты из прорезиненного материала с текстильными вставками. При желании владельцев общественных помещений можно использовать тканевые ковры, созданные на нескользящей резиновой основе. Они имеют много положительных характеристик:

простота очистки и обслуживания;

высокий уровень эффективности;

возможность замены износившихся фрагментов изделий.

Защитные покрытия для напольной поверхности можно приобрести, используя услуги специализированных торгующих предприятий. Некоторые владельцы общественных зданий предпочитают оформлять договоры аренды, позволяющие пользоваться грязеочищающими аксессуарами в период межсезонья.

Сотрудничество с компанией-арендодателем избавляет от необходимости проводить периодическую очистку защитных ковров. Ее сотрудники забирают загрязненные аксессуары и взамен оставляют чистые изделия. Такое обслуживание позволяет экономить финансовые расходы и содержать помещение в максимальной чистоте.

По материалам — https://www.standartpark.ru/catalog/sistemy-gryazezashchity/

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