«Аэрофлот» предложил создать компанию для борьбы с птицами у аэропортов

Для отлова птиц, которые попадают в двигатели самолетов, предлагается использовать ловчих птиц и собак. Фото: pixabay

Для отлова птиц, которые попадают в двигатели самолетов, предлагается использовать ловчих птиц и собак. Фото: pixabay

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов России.

Для отлова птиц, которые попадают в двигатели самолетов, предлагается использовать ловчих птиц и собак, сообщает в докладе Росавиации.

«Назрела необходимость создавать свои отечественные системы обнаружения и прогнозирования появления птиц… и распространять их применение, хотя бы в крупных аэропортах РФ», — говорится в докладе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области. ЧП произошло из-за попадания птиц в двигатели. Пострадали 74 человека, один из них находится под присмотром медиков.