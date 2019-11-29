«Китайский Хатико». Собака поселилась у могилы хозяина

«Китайский Хатико». Собака поселилась у могилы хозяина
Пес даже пытался откопать могилу. Фото: Pixabay

В Китае пес по кличке Хуцзы пытался откопать могилу своего хозяина. Соответствующие кадры появились на видеохостинге Pear.

Такой случай произошел в городском уезде Фупин провинции Шэньси. Собака умершего отправилась вместе с семьей на место его захоронения, пес не хотел возвращаться домой и пытался откопать могилу.

«Пес ходил по могиле, рыл ее, ложился рядом с ней и не шевелился», — рассказала дочь покойного.

Пес три ничего не ел и не пил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собака вернулась к своим хозяевам спустя 12 лет, она пропала в 2007 году. Все произошло в американском штате Флорида. После долгих лет исчезновения 14-летний фокстерьер по имени Датчесс вернулась домой.

Китай собаки хатико
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«Китайский Хатико». Собака поселилась у могилы хозяина
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