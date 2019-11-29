«Китайский Хатико». Собака поселилась у могилы хозяина

В Китае пес по кличке Хуцзы пытался откопать могилу своего хозяина. Соответствующие кадры появились на видеохостинге Pear.

Такой случай произошел в городском уезде Фупин провинции Шэньси. Собака умершего отправилась вместе с семьей на место его захоронения, пес не хотел возвращаться домой и пытался откопать могилу.

«Пес ходил по могиле, рыл ее, ложился рядом с ней и не шевелился», — рассказала дочь покойного.

Пес три ничего не ел и не пил.

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