Строительством моста через Свирь займется московская компания

В Ленинградской области выбрали строительную компанию, которая займется возведением автомобильного моста через реку Свирь в Подпорожском районе, сообщается на портале госзакупок.

Конкурс выиграла московская компания «Евротрансстрой». Результаты торгов стали известны накануне, 29 ноября. Подрядчик получил контракт на сумму в 3,6 миллиарда рублей и теперь ему предстоит построить мост длиной в 726 метров, и шириной проезжей части в 7,5 километров. Максимальная разрешенная скорость на мосту составит 120 километров в час.

Согласно срокам контракта, первые автомобили смогут проехать по мосту в декабре 2026 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавтодор рассмотрел и одобрил проект строительства моста через реку Лена под Якутском, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.