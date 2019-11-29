Строительством моста через Свирь займется московская компания

Строительством моста через Свирь займется московская компания
На реке Свирь построят мост. Фото: Википедия

В Ленинградской области выбрали строительную компанию, которая займется возведением автомобильного моста через реку Свирь в Подпорожском районе, сообщается на портале госзакупок.

Конкурс выиграла московская компания «Евротрансстрой». Результаты торгов стали известны накануне, 29 ноября. Подрядчик получил контракт на сумму в 3,6 миллиарда рублей и теперь ему предстоит построить мост длиной в 726 метров, и шириной проезжей части в 7,5 километров. Максимальная разрешенная скорость на мосту составит 120 километров в час.

Согласно срокам контракта, первые автомобили смогут проехать по мосту в декабре 2026 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавтодор рассмотрел и одобрил проект строительства моста через реку Лена под Якутском, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

ленобласть мост свирь строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 20 россиян все еще в больнице после ДТП в Доминикане
Строительством моста через Свирь займется московская компания
Выборгский парк Монрепо обзавелся новыми пирсами
В Петербурге выберут финалистку конкурса «Миссис футбольная мама»
Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»
Законопроект о домашнем насилии могут переписать
«Китайский Хатико». Собака поселилась у могилы хозяина
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами