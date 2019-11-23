Росавтодор оценил проект моста через реку Лену

Росавтодор рассмотрел и одобрил проект строительства моста через реку Лена под Якутском, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Как передает ТАСС слова Дитриха, Росавтодор положительно оценил проект, который позже внесут на рассмотрение российского правительства. Дитрих отметил, что это произойдет довольно оперативно.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин одобрил строительство моста в Якутии. Предполагается, что его строительство должно завершиться к 2025 году. Стоимость моста длиной в 3,1 км и подходы к мосту протяженностью 10,9 км оцениваются в 82,9 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что якутское правительство рассчитывает, что мост возведут в районе населенного пункта Хаптагай, который расположен на юге от Якутска. По предварительной информации, проезд будет бесплатным для легковушек и платным для всех остальных категорий транспорта.