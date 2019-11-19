Путин не обозначил четких сроков строительства моста через реку Лену

Президент России Владимир Путин не обозначил четких сроков правительству по срокам проекта моста через Лену.

«Четких сроков не установлено, но там действительно были контакты у губернатора с президентом и губернатор информировал президента, что ему удалось эту тему согласовать со всеми заинтересованными ведомствами», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что правительству дано поручение подготовить и представить предложения по проекту моста через Лену.

Накануне стало известно, что Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену неподалеку от Якутск.

По данным «Коммерсанта» проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска «фактически утвержден».

Примерная стоимость — 82,9 млрд руб. с учетом НДС. При этом основная часть средств (54,2 млрд) будет выделена из бюджета. Остальные деньги поступят от частных инвесторов.

По предварительной информации, проезд будет бесплатным для легковушек и платным для всех остальных категорий транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мост обеспечит Якутск стабильным автомобильным сообщением с федеральной дорожной сетью, а также создаст переправу через реку, которая не будет зависеть от сезона.