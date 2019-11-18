Путин одобрил проект автомобильного моста через реку Лену

Российский президент Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену неподалеку от Якутска. Мост обойдется бюджету в 54,2 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в правительстве, мост обеспечит Якутск стабильным автомобильным сообщением с федеральной дорожной сетью, а также создаст переправу через реку, которая не будет зависеть от сезона.

Якутское правительство рассчитывает, что мост возведут в районе населенного пункта Хаптагай, который расположен на юге от Якутска. Длина моста составит более трех километров.

Стоимость строительства, по предварительным расчетам, составит 83 млрд рублей, из которых 54,2 млрд будет выделено из федерального и регионального бюджетов, а остальные расходы лягут на частного инвестора. Если все пойдет гладко, то мост построят к 2025 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные работы на вантовом мосту в Петербурге завершились.