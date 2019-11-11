Дорожные работы на вантовом мосту в Петербурге завершились

Дорожные работы на вантовом мосту в Петербурге завершились
Большой Обуховский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники досрочно завершили работы по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту, который входит в состав КАД в Петербурге. Дорожные работы длились 47 дней.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», изначально работы по замене деформационного шва на вантовом мосту планировали завершить 26 ноября. Начиная с 23 сентября там поочередно перекрывали две полосы, также было введено ограничение скорости. Подрядчику удалось справиться с поставленной задачей досрочно.

Все ограничения на внутреннем колье КАД в районе пересечения магистрали с проспектом Обуховской обороны в Невском районе полностью сняты. Движение по всем полосам восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортное движение по участку трассы «Кола» будет временно ограничено.

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