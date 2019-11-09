Транспортное движение по участку трассы «Кола» будет временно ограничено

Планово-предупредительные работы на путепроводе ограничат движение транспорта на 39-м км федеральной трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», транспорт не сможет проехать по крайним левым полосам в оба направления на путепроводе через ж/д дорогу «Всеволожск — Дубровка». Ограничения будут действовать с 11 по 15 ноября. А с 18 по 22 ноября дорожники перекроют движение на двух крайних правых полосах в оба направления.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на набережной Мойки ограничат до апреля. С 9 ноября в некоторых районах Санкт—Петербурга будут действовать дополнительные ограничения движения транспорта.